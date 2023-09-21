Удар ЗСУ по командному пункту окупантів у Криму: супутникові знімки
ЗМІ оприлюднили перші супутникові знімки наслідків удару по командному пункту російського Чорноморського флоту біля селища Верхньосадове в окупованому Криму 20 вересня, повідомляє Українська правда.
На свіжих супутникових знімках Planet Labs за 21 вересня видно, що внаслідок вибухів 20 вересня на цій території було пошкоджено щонайменше одну будівлю, частина якої була знищена.
Згідно мапи військових об’єктів "Радіо Свобода" там розміщено 744-й Центр звʼязку командування Чорноморського флоту окупантів.
- За даними джерел в СБУ, в результаті атаки по командному пункту Чорноморського флоту РФ поблизу Севастополя вранці 20 вересня була уражена жива сила противника та дороговартісні військові системи. По військовій базі в Криму вдарили ракетами. Спецоперацію провели спільно СБУ, Повітряні сили та ВМС ЗСУ. Удар завдали після того, як СБУ підтвердила, що у військовій частині перебувають командири російського флоту.
- Збройні сили України підтвердили, що вранці 20 вересня завдали успішного удару по командному пункту Чорноморського флоту РФ поблизу Севастополя.
- Вранці 20 вересня Telegram-канали повідомляли про приліт по військовій частині під Севастополем і вибухи в районі аеродрому "Бельбек" та публікували відео прольоту ракет.