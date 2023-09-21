Зеленський розповів про переговори у Вашингтоні та прокоментував ракетний удар РФ

Володимир Зеленський анонсував важливі переговори в американській столиці для посилення обороноздатності України.

Про це президент України написав﻿ у Telegram.

"Сьогодні важливі переговори у Вашингтоні. ППО для України – серед топових питань" , – написав Зеленський.

Він також прокоментував нічний ракетний обстріл росіян, зокрема, по енергетичній інфраструктурі.

"Я вдячний рятувальникам, які миттєво розпочали ліквідацію наслідків улучань. Дякую й кожній країні, яка вже надала Україні протиракетні системи. Працюємо, щоб повністю позбавити Росію терористичного потенціалу. Маємо прийти до цього результату.