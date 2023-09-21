Зеленський розповів про переговори у Вашингтоні та прокоментував ракетний удар РФ
Володимир Зеленський анонсував важливі переговори в американській столиці для посилення обороноздатності України.
Про це президент України написав у Telegram.
"Сьогодні важливі переговори у Вашингтоні. ППО для України – серед топових питань", – написав Зеленський.
Він також прокоментував нічний ракетний обстріл росіян, зокрема, по енергетичній інфраструктурі.
"Я вдячний рятувальникам, які миттєво розпочали ліквідацію наслідків улучань. Дякую й кожній країні, яка вже надала Україні протиракетні системи. Працюємо, щоб повністю позбавити Росію терористичного потенціалу. Маємо прийти до цього результату.
Більше ППО. Більше санкцій. Більше підтримки для українських воїнів на передовій. Російський терор повинен програти", – зазначив президент.