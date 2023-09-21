У ЄС відреагували на слова польського прем'єра про поставки зброї Україні

У Єврокомісії відреагували на заяву глави польського уряду про постачання зброї Україні, висловивши тверду підтримку Києву. Про це у четвер на брифінгу заявив зовнішньополітичний речник ЄК Петер Стано, повідомляє Європейська правда.

Стано не став давати пряму оцінку заяві Матеуша Моравецького.

"Ми не коментуємо оголошення Польщі про те, що вони мають намір зробити стосовно їх добровільного двостороннього внеску у законну оборону України проти агресії" , – сказав Стано.

"Що для нас важливо, то це те, що політика ЄС стосовно України не змінюється. Підтримка Євросоюзом України залишається твердою у всіх сферах, у яких ми підтримуємо Україну: політичній, економічній, гуманітарній, міжнародній, дипломатичній та військовій" , – зауважив Стано.

Він також зазначив, що держави-члени ЄС самостійно вирішують, яке озброєння вони постачають Україні.

Напередодні польський прем’єр-міністр Матеуш Моравецький заявив, що Варшава зараз зосереджена на переозброєнні власної армії й тому не передає Києву своєї військової допомоги.

Заяви Моравецького пролунали на тлі напруженості у відносинах Варшави та Києва, пов'язаної з односторонніми польськими обмеженнями на українську сільськогосподарську продукцію та діями України у відповідь.