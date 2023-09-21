Україна потребує посилення "малої" ППО для знищення безпілотників – Ігнат
Окрім F-16 та посилення систем протиповітряної оборони, що забезпечить перевагу над ворогом у повітрі, Україна потребує ППО малого радіуса дії для знищення ударних БПЛА. Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, повідомляє Укрінформ.
"Україні необхідне посилення систем ППО, і ми очікуємо надходження F-16 в Україну, які зможуть змінити повітряне протистояння на нашу користь, тобто забезпечити перевагу в повітрі і зменшити активність ворожої авіації на південному та східному напрямках", - зазначив він.
Ігнат також підкреслив, що вся Україна очікує гарних новин із Вашингтону про надання додаткових систем для оборони країни, а також з Рамштайну, "який можливо дасть українцям більше можливостей".
"Рішення, які будуть прийняті, стосуються посилення нашої протиповітряної оборони. Зокрема, мова йде не лише про далекобійні системи Petriot чи IRIS-T, NASAMS, а й про ППО малого радіуса дії, що здатне ефективно, в автоматичному режимі знищувати "Шахеди", - зазначив речник.
Він наголосив, що спостерігається збільшення атак саме ударними БПЛА, і для їх ефективного знищення Україні необхідне ефективне та раціональне озброєння, "адже знищення «Шахедів» ракетами призведе до певного дефіциту ракет".
"Маємо розуміти, що посилення "малої" ППО та мобільних вогневих груп потрібно для відбиття атак саме ударних БПЛА", - резюмував Ігнат.