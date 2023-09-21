Україна потребує посилення "малої" ППО для знищення безпілотників – Ігнат

Окрім F-16 та посилення систем протиповітряної оборони, що забезпечить перевагу над ворогом у повітрі, Україна потребує ППО малого радіуса дії для знищення ударних БПЛА. Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, повідомляє Укрінформ.

"Україні необхідне посилення систем ППО, і ми очікуємо надходження F-16 в Україну, які зможуть змінити повітряне протистояння на нашу користь, тобто забезпечити перевагу в повітрі і зменшити активність ворожої авіації на південному та східному напрямках" , - зазначив він.

Ігнат також підкреслив, що вся Україна очікує гарних новин із Вашингтону про надання додаткових систем для оборони країни, а також з Рамштайну, "який можливо дасть українцям більше можливостей".

"Рішення, які будуть прийняті, стосуються посилення нашої протиповітряної оборони. Зокрема, мова йде не лише про далекобійні системи Petriot чи IRIS-T, NASAMS, а й про ППО малого радіуса дії, що здатне ефективно, в автоматичному режимі знищувати "Шахеди" , - зазначив речник.

Він наголосив, що спостерігається збільшення атак саме ударними БПЛА, і для їх ефективного знищення Україні необхідне ефективне та раціональне озброєння, "адже знищення «Шахедів» ракетами призведе до певного дефіциту ракет".