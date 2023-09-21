Внаслідок удару по Мелітополю загинули двоє російських командирів – СБУ

Служба безпеки України та Збройні сили днями вдарили по секретній базі росіян у тимчасово окупованому Мелітополі, і унаслідок цього були поранені двоє російських ватажків та близько 10 росіян загинули. Про це розповіли джерела у СБУ, повідомляє Укрінформ.

"Спочатку Служба безпеки виявила, що окупанти організували свій штаб на місцевому моторному заводі. Інформацію передали військовим, а потім разом з ними – відпрацювали по цілі. У результаті ракетного удару було поранено командувача 58-ї армії РФ, яка воює на Запорізькому напрямку, а також їхнього начальника штабу" , – заявили вони.

Співрозмовники агентства зазначили, що окрім ватажків росіян постраждало ще кілька десятків російських офіцерів, близько 10 з них загинули.

Медіа також публікують фото влучання в російський штаб.