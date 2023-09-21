ЗМІ: Зеленський покине Вашингтон із пакетом військової допомоги на зиму

Президент України Володимир Зеленський покине Вашингтон із новим пакетом військової допомоги на зиму від Сполучених Штатів, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє CNN.

За словами американського чиновника, новий пакет допомоги включатиме додаткові артилерійські, протитанкові, зенітні та протиповітряні засоби, що дадуть змогу краще оснастити Україну для продовження контрнаступу і не тільки.

"Зеленський залишить Білий дім зі значним пакетом додаткових коштів, які допоможуть у забезпеченні оборони в найближчій і довгостроковій перспективі" , - сказав цей чиновник.

Очікується, що пакет засобів ППО також допоможе Україні захистити своє небо напередодні суворої зими, коли очікується збільшення кількості ударів по критично важливих об'єктах інфраструктури з боку Росії.

Водночас до пакета не входять армійські тактичні ракетні комплекси, відомі як ATACMS, які дали б змогу українським військовим завдавати ударів по цілях великої дальності.

Закордонний тур Зеленського

Цього тижня президент України Володимир Зеленський прибув до США. Він взяв участь у Генасамблеї ООН, на полях якої провів низку зустрічей.

Сьогодні Зеленський розпочав візит до Вашингтона. Очікується, що президент зустрінеться з американським лідером Джо Байденом, а також відвідає Капітолійський пагорб.

За даними ЗМІ, президент України також уперше з початку повномасштабної війни полетить до Канади.