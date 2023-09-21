У Британії викрили п’ятьох шпигунів, які працювали на Росію

У Великій Британії п’ятеро осіб підозрюються у шпигунстві на користь РФ. Вони є громадянами Болгарії, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє BBC з посиланням на заяву британської прокуратури.

Також уточнюють, що підозрювані займалися шпигунством у період із серпня 2020 року до лютого 2023 року.

Йдеться про: Орлін Руссев (45 років), Бізер Джамбазов (41 рік), Катрін Іванова (31 рік), Іван Стоянов (31 рік) та Іван Габеров (29 років).

Там також уточнили, що всі підозрювані є громадянами Болгарії.

Вони постануть перед судом у вівторок, 26 вересня.

10 вересня видання The Guardian повідомило, що контртерористичне управління лондонської поліції проводить розслідування щодо двох службовців парламенту Великої Британії, яких звинувачують у шпигунстві на користь Китаю.