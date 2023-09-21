На Таврійському напрямку Сили оборони закріплюються і просуваються вперед

Сили оборони України на Мелітопольському напрямку просуваються вперед, на Авдіївському та Шахтарському напрямках також є ініціатива. За добу, 20 вересня, знищено 256 окупантів, двох взято в полон, повідомляє Новое время.

Про це повідомив речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун в ефірі телемарафону.

За його інформацією, минулої доби ворог завдав 21 авіаційного удару, найбільше їх зафіксовано на Запорізькому напрямку. Також окупанти здійснили 792 артобстріли.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках українські військовослужбовці мають ініціативу та продовжують знищення ворога в глибині його оборони.

На Мелітопольському напрямку триває наступальна операція, Сили оборони завдають окупантам значних втрат у живій силі та техніці, відбито атаки росіян у районі Роботиного на Запоріжжі. Там також окупанти зазнають значних втрат.

Загальні втрати ворога становлять 256 осіб, два окупанти потрапили в полон. Знищено 39 одиниць військової техніки, зокрема один танк, три ББМ, шість артсистем, одну РСЗВ, 13 БПЛА, 13 автомобілів і дві одиниці дорогої техніки ворога.