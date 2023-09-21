Росіяни намагаються перекинути резерви з Херсонщини на Запоріжжя – Гуменюк
Російські окупаційна армія перекидає підрозділи з Херсонської області на Запорізький напрямок, повідомляє Ділова столиця.
Про це заявила начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Маневр силами та засобами ворог здійснює з урахуванням того, наскільки сильно потерпає на Запорізькому напрямку, у тому числі й Токмацькому. Загарбники намагаються підтягувати резерви з Херсонського напрямку. Але внаслідок того, що окупанти потерпають від контрбатарейної боротьби, резерви не такі вже й потужні, щоб посилювати ще будь-який напрямок", — підкреслила Гуменюк.
За її словами, окупанти намагаються налагодити постачання резервів з Кримського півострова.
"Це складно, відбувається повільно й не відповідає темпу розвитку бойових подій, але росіяни потроху намагаються це робити", — додала Гуменюк.
Як повідомлялось, 21 вересня Сили оборони завдали ракетного удару по секретній базі російських військ в окупованому Мелітополі Запорізької області, внаслідок чого десятки ворожих офіцерів отримали поранення, зокрема командувач 58-ї армії РФ.