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Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги

Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги
Фото: Рixabay

Уряд Німеччини у четвер, 21 вересня, оновив список військової допомоги, яка була відправлена Україні, повідомляє Європейська правда.

Оновлений перелік був оприлюднений на сайті німецького уряду.

Згідно з повідомленням, до нового пакета допомоги увійшли:

  • 17 терміналів супутникового зв`язку SatCom;
  • чотири сідельні тягачі 8x8 HX81 та чотири напівпричепи;
  • 12 вантажівок Zetros;
  • Запасні частини до броньованих ремонтно-евакуаційних машин Wisent та інше.

Раніше у Міноборони Німеччини розкрили деталі нового пакета військової допомоги Україні вартістю 400 мільйонів євро.

Німеччина посідає перше місце в Європі та друге місце у світі після США за обсягом допомоги Україні, що становить майже 8 мільярдів євро, зазначають в оборонному відомстві ФРН.

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