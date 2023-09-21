ОВА: Через атаку на Київську область пошкоджено 21 будинок та понад 20 автомобілів

Через нічну атаку росіян 21 вересня пошкоджений 21 приватний будинок та понад 20 автомобілів на Київщині, кількість постраждалих зросла до трьох, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє Київська ОВА в Telegram.

За даними ОВА, через російську атаку постраждали три людини. Усі госпіталізовані до медзакладів із різними травмами середнього ступеня важкості.

У приватних будинках через падіння уламків вибиті вікна, двері, пошкоджені дахи, фасади. На Київщині не було влучань в об'єкти критичної або житлової інфраструктури.

"Пошкоджена будівля професійно-технічного навчального закладу, вибиті вікна. Під час тривоги 160 учнів та 35 дорослих перебували в укритті, тому ніхто не постраждав.

Падіння уламків також зафіксовані на території одного з медичних закладів області та національного парку "Межигір’я".

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