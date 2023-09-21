У Пентагоні заявили, що Abrams будуть в Україні найближчими днями та тижнями

Американські танки Abrams вже найближчим часом будуть доставлені в Україну. Їх відправка відбувається за графіком, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив представник Пентагону Патрік Райдер на брифінгу.

"Ми очікуємо, що вони прибудуть в Україну найближчими днями та тижнями" , - заявив він.

При цьому Райдер відмовився повідомити деталі поставки Abrams, посилаючись на безпеку.

За його словами, зустріч президента Володимира Зеленського з представниками Пентагону була "теплою".

"Було дуже зрозуміло, що президент Зеленський дуже цінує підтримку з боку США" , - сказав Райдер.

Постачання танків Abrams в Україну

Сполучені Штати пообіцяли передати Україні 31 танк Abrams. Спочатку у Вашингтоні анонсували передачу версії M1A2, але пізніше через довгі терміни постачання надати захотіли версію M1A1.

У березні представники Пентагону повідомляли, що передачу танків хочуть завершити до осені 2023 року. Незабаром міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що американські танки Abrams не братимуть участь у цьому контрнаступі ЗСУ.

У липні стало відомо, що, за даними джерел у Пентагоні, військовослужбовці ЗСУ, які проходять навчання з експлуатації американських танків Abrams на базі в Німеччині, можуть бути готові до бою вже за кілька тижнів.