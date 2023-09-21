Дуда пояснив слова прем'єра про припинення військової допомоги Україні

Польський президент Анджей Дуда заявив, що слова прем'єр-міністра держави Матеуша Моравецького про припинення військової допомоги Україні через необхідність переозброєння вирвали з контексту, повідомляє Європейська правда.

Про це Дуда розповів в інтерв’ю польському телеканалу TVN24.

За словами президента Польщі, "слова прем'єр-міністра були інтерпретовані найгіршим чином".

"На мою думку, прем'єр-міністр просто сказав ось що: ми не збираємося передавати Україні нове озброєння, яке ми зараз купуємо в межах модернізації польської армії", – сказав він.

Дуда додав, що кілька місяців тому зустрічався з Моравецьким і обговорював питання військових закупівель для польської армії.

"У нас обох була однакова позиція. Ми не можемо передати наше нове озброєння, яке ми зараз купуємо за мільярди доларів для польської армії, щоб зміцнити її, зміцнити безпеку Польщі, комусь іншому. Нікому", – підкреслив президент Польщі.

"Я сам буду першим, хто виступить проти передання цього нового озброєння, яке ми зараз отримуємо з Південної Кореї або США, наприклад, нових Abrams, або комплектів Patriot, або HIMARS", – зізнався він.

Водночас ті контракти про польське озброєння, які Польща підписала з Україною – приміром, про постачання самохідних артилерійських установок Krab – виконуватись будуть.

Нагадаємо, польський прем’єр-міністр Матеуш Моравецький заявив, що Варшава зараз зосереджена на переозброєнні власної армії і тому не передає Києву своєї військової допомоги.

Заява пролунала на тлі напруженості у відносинах Варшави та Києва, пов'язаної з односторонніми польськими обмеженнями на українську сільськогосподарську продукцію та діями України у відповідь.

Після того у польському уряді уточнили, що Варшава наразі здійснює лише заздалегідь узгоджені поставки боєприпасів і озброєння, у тому числі за контрактами з Україною