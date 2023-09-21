Зеленський прибув до Білого дому для зустрічі з Байденом

Президент України Володимир Зеленський у четвер прибув до Білого дому, де відбудуться переговори з американським лідером Джо Байденом, повідомляє Європейська правда.

Зеленського супроводжувала перша леді Олена Зеленська, подружжя зустрічали так само Байден із першою леді США Джилл Байден.

Лідери України та США не відповідали на питання журналістів. Лише Зеленський коротко зазначив, що ця зустріч є "дуже важливою".

Пізніше, як очікується, Байден оголосить про новий пакет військової допомоги Україні, до якого увійдуть засоби протиповітряної оборони, але в якому не буде далекобійних ракет ATACMS.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у четвер перебуває із візитом у Вашингтоні. Це його другий візит до столиці США після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

Він відбувається в той час, як американський Конгрес розглядає запит Білого дому на додаткову допомогу Україні в розмірі 24 мільярдів доларів. Під час зустрічі з американськими конгресменами в Капітолії президент Володимир Зеленський закликав їх схвалити додаткове фінансування допомоги для України.