Байден − Зеленському: Америка залишається відданою підтримці України

Президент США Джо Байден привітав президента України Володимира Зеленського в Білому домі і заявив, що Америка залишається відданою наданню підтримки зусиллям України щодо захисту від російського вторгнення, повідомляє Українська правда.

"На початку цього тижня на Генеральній Асамблеї ООН я чітко дав зрозуміти, що жодна нація не може бути по-справжньому захищеною у світі, якщо ми не станемо на захист свободи України перед обличчям російської жорстокості та агресії. Ось чому ми зібрали коаліцію з понад 50 країн − 50 кра ﻿ їн, щоб допомогти Україні захистити себе. Це має вирішальне значення" , – сказав американський президент.

Байден наголосив, що Штати розпочали процес "формалізації наших довгострокових зобов'язань щодо безпеки України" разом з іншими лідерами G7 та іншими міжнародними партнерами, і саме тому вони підтримують "справедливий і тривалий мир, який поважає суверенітет України та її територіальну цілісність".

Президент США також високо оцінив "величезну хоробрість" народу України.