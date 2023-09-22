Зеленський: Україна та США домовилися про спільне виробництво зброї

Україна спільно зі Сполученими Штатами вироблятиме сучасне озброєння, у тому числі й системи ППО.﻿ Про це заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

"І довгострокова домовленість – разом працюватимемо, щоб спільно з Америкою Україна виробляла необхідну зброю. Це новий рівень нашої єдності. Копродукція в "оборонці" зі Сполученими Штатами – це історична річ" , - заявив президент України.

За його словами, співпраця зможе забезпечити нову промислову базу та нові робочі місця. Зазначається, що Україна зможе виробляти, зокрема, ППО.