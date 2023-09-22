Зеленський: Україна та США домовилися про спільне виробництво зброї
Україна спільно зі Сполученими Штатами вироблятиме сучасне озброєння, у тому числі й системи ППО. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні, пише Константин Широкун, РБК-Україна.
"І довгострокова домовленість – разом працюватимемо, щоб спільно з Америкою Україна виробляла необхідну зброю. Це новий рівень нашої єдності. Копродукція в "оборонці" зі Сполученими Штатами – це історична річ", - заявив президент України.
За його словами, співпраця зможе забезпечити нову промислову базу та нові робочі місця. Зазначається, що Україна зможе виробляти, зокрема, ППО.
"Готуємося створити нову оборонну екосистему разом зі Сполученими Штатами, щоб виробляти зброю, щоб разом ще більше посилити свободу та захист життя. Це матиме глобальні позитивні результати", - додав глава держави.