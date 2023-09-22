У Міноборони РФ заявили про атаку безпілотників на Крим та Краснодарський край
Російські окупанти заявили, що нібито збили українські безпілотники, які намагалися атакувати Крим і Краснодарський край уночі 22 вересня, повідомляє Українська правда.
"Вночі припинили спробу київського режиму здійснити терористичну атаку із застосуванням БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації", – заявили в Міноборони РФ.
Повідомляється, що ППО нібито знищила два "українські безпілотники" над акваторією Чорного моря поблизу південно-східного узбережжя Криму і в Туапсинському районі Краснодарського краю.