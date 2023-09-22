США оголосили про новий пакет допомоги: що отримає Україна

Сполучені Штати передадуть Україні нової допомоги у сфері безпеки та оборони на загальну суму 325 млн доларів. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, повідомляє Європейська правда.

За його словами, Сполучені Штати нададуть Україні 128 млн доларів нової допомоги у сфері безпеки, а також 197 млн доларів у вигляді озброєнь та обладнання.

Згідно з повідомленням Міноборони США, цей пакет включає:

ракети AIM-9M для протиповітряної оборони;

додаткові боєприпаси для HIMARS;

системи протиповітряної оборони Avenger;

кулемети для боротьби з безпілотними авіаційними системами;

155-мм артилерійські снаряди, включаючи DPICM (касетні);

105-мм артилерійські снаряди;

ракети з оптичним відстеженням і проводовим наведенням (TOW);

протитанкові системи Javelin та AT-4;

понад 3 млн боєприпасів для стрілецької зброї;

59 легких тактичних машин;

боєприпаси для знешкодження перешкод;

запасні частини, технічне обслуговування та інше польове обладнання.

Як заявив Блінкен, нова допомога покликана допомогти зміцнити протиповітряну оборону України від повітряних атак з боку РФ зараз і наступної зими, коли Росія, ймовірно, відновить свої атаки на критично важливу інфраструктуру України.