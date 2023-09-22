Ердоган: Туреччина продовжить співпрацювати з Москвою в "позитивному ключі"

Туреччина надалі має намір продовжувати співпрацювати з Російською Федерацією у позитивному ключі.﻿ Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

"Наразі не можна ігнорувати таку країну. Ми продовжимо наші відносини з Росією у позитивному ключі" , - заявив Ердоган.

Президент Туреччини також заявив, що не може дозволити собі погодитись негативним ставленням світових лідерів до президента РФ Володимира Путіна через вторгнення в Україну.

"І лідери, і прем'єр-міністри негативно ставляться до Путіна. Звичайно, у нас не однакове ставлення. Я не вважаю таке ставлення вірним. Тому що Росія – не звичайна країна" , – додав він.

В останні тижні Туреччина, зокрема, веде переговори зі світовими лідерами щодо сприяння у страхуванні російського експорту продовольства та добрив.