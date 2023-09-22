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Українські військові знищили ще майже 500 окупантів та 40 артсистем – Генштаб

Українські військові знищили ще майже 500 окупантів та 40 артсистем – Генштаб
Фото: flickr/Ministry of Defense of Ukraine

За добу українські військові ліквідували приблизно 480 окупантів, а також знищили 40 артилерійських систем, 4 реактивні системи залпового вогню (РСЗВ), 6 танків та іншу військову техніку противника.

Про це повідомили﻿ в Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.09.23 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 274950 (+480) осіб,
  • танків – 4644 (+6) од,
  • бойових броньованих машин – 8891 (+8) од,
  • артилерійських систем – 6177 (+40) од,
  • РСЗВ – 785 (+4) од,
  • засобів ППО – 528 (+0) од,
  • літаків – 315 (+0) од,
  • гелікоптерів – 316 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4858 (+8),
  • крилатих ракет – 1517 (+38),
  • кораблів / катерів – 20 (+0) од,
  • підводних човнів – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 8690 (+20) од,
  • спеціальної техніки – 912 (+1).

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