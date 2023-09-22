Українські військові знищили ще майже 500 окупантів та 40 артсистем – Генштаб
За добу українські військові ліквідували приблизно 480 окупантів, а також знищили 40 артилерійських систем, 4 реактивні системи залпового вогню (РСЗВ), 6 танків та іншу військову техніку противника.
Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.09.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 274950 (+480) осіб,
- танків – 4644 (+6) од,
- бойових броньованих машин – 8891 (+8) од,
- артилерійських систем – 6177 (+40) од,
- РСЗВ – 785 (+4) од,
- засобів ППО – 528 (+0) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 316 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4858 (+8),
- крилатих ракет – 1517 (+38),
- кораблів / катерів – 20 (+0) од,
- підводних човнів – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 8690 (+20) од,
- спеціальної техніки – 912 (+1).