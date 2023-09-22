Після США Зеленський прибув з візитом до Канади

Президент України Володимир Зеленський прибув із неоголошеним візитом до Канади після того, як побував у Сполучених Штатах. Про це інформує офіс прем’єр-міністра Канади, повідомляє Європейська правда.

Як йдеться у повідомленні, український лідер відвідає Канаду з 21 по 22 вересня 2023 року. В Оттаві він зустрінеться з прем’єр-міністром Джастіном Трюдо.

Очільник уряду підтвердить постійну військову, економічну, гуманітарну підтримку Канади та підтримку розвитку України під час загарбницької війни РФ, наголосили в офісі прем'єра.

Лідери візьмуть участь у церемонії підписання угоди, яка продовжить зміцнення економічних зв'язків між нашими країнами. Президент Зеленський також виступить з промовою до парламенту.

Згодом Трюдо і Зеленський поїдуть до Торонто, де зустрінуться з канадськими бізнес-лідерами для посилення інвестиції приватного сектору в майбутнє України. Потім прем'єр-міністр і президент візьмуть участь у заході з канадцями, зокрема з українсько-канадською громадою.