Очільник МЗС Польщі: Політика України – образлива та шкідлива

Міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау заявив, що порівняння Польщі з Росією, які з'явилися останніми днями у заявах українських політиків, є надзвичайно образливими для польського суспільства, повідомляє Європейська правда.

"Вони ведуть до глибокого переписування польської свідомості щодо України та українців, не лише колективної, але передусім індивідуальної" , – заявив Рау.

Він сказав, що у тих самих домівках, де поляки спонтанно приймали українських біженців та слухали історії їхньої долі, "сьогодні ми дивуємося, як поляки і росіяни можуть згадуватися в одному ряду як такі, що завдають шкоди українцям".

"Протягом століть Польща і Україна були жертвами російського імперіалізму, який намагався підкорити нас, чи то в 1939 році в Польщі, чи то у 2022 році в Україні, за допомогою зґвалтувань, пограбувань, депортацій і страт. Допомога нашого уряду Україні та українцям стала можливою завдяки розумінню, співчуттю та симпатії до України майже кожної польської родини" , – заявив Рау.

Саме тому, зазначив глава МЗС Польщі, "ми вважаємо нинішню політику України не тільки шкідливою, болісною але, перш за все, образливою".

"Важко припустити, що вона скоро забудеться. Саме тому вона шкідлива для України. Ми всі разом можемо багато від неї втратити" , – сказав Рау.

Він запевнив, що Польща "вірить в перемогу України" і "не буде стояти осторонь".