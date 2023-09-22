Британська розвідка: Україна і РФ активізували атаки в глибокому тилу

За останні чотири дні і Росія, і Україна зазнали надзвичайно інтенсивних атак в глибокому тилу: це відбувається через прагнення двох сторін отримати перевагу на тлі відносно статичної ситуації на землі. Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії 22 вересня, повідомляє Європейська правда.

Згідно з повідомленням, в останні дні надходять повідомлення про вибухи на російських логістичних об'єктах, авіабазах і командних пунктах у Криму, Краснодарському краї та поблизу Москви.

Дуже ймовірно, що Чорноморський флот Росії знову став об'єктом серйозних атак. Однак вибухи на авіабазі Чкаловський, що поблизу Москви, ймовірно, викликають найбільше стратегічне занепокоєння у російських лідерів.

"Це чутливе місце, оскільки там базуються спеціальні військові літаки, а також VIP-транспорт для російських лідерів. Повідомлення про пошкодження літака спеціального призначення СООТ є особливо важливим. Яка версія літака постраждала, незрозуміло, але ці цінні літаки виконують місії, які включають збір радіоелектронної розвідки" , – йдеться у огляді.

Протягом останнього тижня Росія неодноразово завдавала дальніх ударів по цілях по всій території України.

Така незвична інтенсивність, ймовірно, частково є відповіддю на інциденти в Росії і Криму, вважають британські аналітики. У той самий час, оскільки наземні бої є відносно статичними, кожна сторона прагне отримати перевагу, завдаючи ударів у стратегічну глибину противника, зазначили у міністерстві.