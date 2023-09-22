Заборона експорту пального з Росії підняла ціни в Азії – ЗМІ

Ціни на дизельне пальне в Азії зросли після несподіваної російської заборони на експорт. ﻿ Про це пише Bloomberg, повідомляє Економічна правда.

Зазначається, що заборона РФ на експорт дизельного пального, схоже, посилить дефіцит на світових ринках палива, оскільки попит зростатиме в зимові місяці.

В Азії додаткова складність полягає в тому, що відновлення китайської авіації також набирає темпів, підвищуючи споживання авіаційного палива — продукту з властивостями, подібними до дизельного.

"Багато чого залежатиме від того, як довго Росія зберігатиме заборону на експорт палива" , — сказав аналітик Банку Співдружності Австралії Вівек Дхар.

Відповідно у п’ятницю ціни на дизельне пальне зросли на 3,4% до 30,21 долара за барель. Проте дана ціна є значно нижчою за серпневий пік 34 доларів за барель, що є найбільшим показником із січня.

"Безпосередній вплив буде пом’якшено тим, що Росія дозволить експортувати паливні вантажі, якщо вони вже прийняті до відправлення Російськими залізницями або мають навантажувальні документи для морського транспортування" , – йдеться в повідомленні.

Попри те, що РФ не повідомила часові рамки, протягом якого буде діяти заборона на експорт дизельного пального, а також додаткова заборона на поставки бензину, є поширені очікування, що вона буде короткою.

Російський уряд ввів тимчасові обмеження на експорт автомобільного бензину та дизельного пального для стабілізації цін на паливо внутрішнього ринку.﻿﻿ Російські автозаправні станції вже третій місяць зазнають збитків через зростання біржових цін на паливо.