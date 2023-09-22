Сім'я головного розвідника РФ продає крупи до країн НАТО – ЗМІ

Сім’я директор Служби зовнішньої розвідки Росії Сергія Наришкіна, торгує з країнами НАТО агропродукцією.﻿ Про це пише The Insider, повідомляє Економічна правда.

Наришкін - один із найзапекліших антизахідників у керівництві РФ. Проте все це не заважає його сім'ї не лише насолоджуватися відпочинком на Заході, а й торгувати з країнами НАТО, продаючи їм агропродукцію. Серед головних контрагентів його сім'ї — "Ашан".

Зазначається, що сам Наришкін потрапив під санкції, але бізнес записаний на його родичів. Один із головних бізнес-активів сім'ї Наришкіна – постачальник круп "Агро-Альянс". Раніше частка в цьому підприємстві мала донька глави СЗР Вероніка Наришкіна, а минулого року її переписали на невістку головного розвідника РФ Світлану Наришкіну.

Торік оборот ТОВ "Агро-Альянс", в якому сім'я Наришкіна контролює 27,15%, становив 19,3 млрд рублів, а чистий прибуток — 396 млн. Компанія торгує рисом, гречкою, квасолею, манкою, пластівцями, макаронами тощо.

Свою продукцію фірма Наришкіних постачає у великі торгові мережі. Наприклад, в "Ашані" та продає крупи до російських колоній та в'язниць, заробляючи на цьому десятки мільйонів. Тільки з початку цього року компанія уклала 8 контрактів на постачання пшона та ячменю з установами ФСВП Якутії, Кузбасу, Приморського краю, Новосибірської та Мурманської областей.

Але внутрішнім ринком компанія не обмежується та відправляє крупи і на експорт: до США, Канади, Євросоюзу, Ізраїлю та інших країн.

Так, крупи від Наришкіна закуповують дві фірми з Нью-Йорка: Zenith Foods LLC та Krasnyi Oktyabr Inc. У США "Агро-Альянс" лише за минулий рік відправив понад 113 тонн продуктів.

Канадський партнер сім'ї глави російської розвідки - East-West Foods Distribution Inc, який торік закупив в "Агро-Альянсу" більше 51 тонни круп. У Німеччині з фірмою Наришкіна працює Posylka.de GmbH, у Грузії - ТОВ "Мзіурі", в Ізраїлі - Kogan Petr Kappi.