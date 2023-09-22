У Байдена бачать рішучу підтримку допомоги Україні в Конгресі

Адміністрація президента США переконана у твердій підтримці надання допомоги Україні з боку Конгресу. Про це в інтерв'ю CNN заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє Європейська правда.

За його словами, опоненти підтримки Україні, особливо серед республіканців у Палаті представників, не представляють більшість своєї партії.

"Тому ми будемо продовжувати (допомагати Києву)" , – наголосив Кірбі.

Представник Білого дому зазначив, що президент Байден був вдячний за інформацію з поля бою від свого українського колеги. Він також відкинув занепокоєння щодо того, що оголошена сума допомоги в 325 млн доларів не включає далекобійні ракети ATACMS, про які просив Київ.