У Байдена бачать рішучу підтримку допомоги Україні в Конгресі
Адміністрація президента США переконана у твердій підтримці надання допомоги Україні з боку Конгресу. Про це в інтерв'ю CNN заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє Європейська правда.
За його словами, опоненти підтримки Україні, особливо серед республіканців у Палаті представників, не представляють більшість своєї партії.
"Тому ми будемо продовжувати (допомагати Києву)", – наголосив Кірбі.
Представник Білого дому зазначив, що президент Байден був вдячний за інформацію з поля бою від свого українського колеги. Він також відкинув занепокоєння щодо того, що оголошена сума допомоги в 325 млн доларів не включає далекобійні ракети ATACMS, про які просив Київ.
"Ви самі чули, як президент Зеленський сказав, що цей пакет – це саме те, що потрібно українським військам. Ми не збираємося нічого сприймати як належне, ми продовжуватимемо говорити з ним про це (ATACMS) і надалі", – сказав Кірбі.