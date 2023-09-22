Ще одне судно з зерном вийшло з українського порту – Кубраков

З українського порту тимчасовим коридором вийшло ще одне судно з зерном. Це вже друге судно, якому вдалося прорвати російську блокаду Чорного моря.﻿ Про це пише агенція Bloomberg, повідомляє Укрінформ.

"Другий корабель завантажений українським зерном вийшов, з порту Чорноморськ, на тлі того, як Київ кидає виклик морській блокаді" , - йдеться у повідомленні.

Відповідно до даних сервісу відстеження руху суден, зібраних Bloomberg, судно Aroyat вказало Єгипет як пункт призначення. Це судно слідує за іншим судном - Resilient Africa, що вже пройшло через Босфор після завантаження зерном у Чорноморську.

Ці судна прибули до Чорноморська на вихідних.

Доповнено. Міністр розвитку громад та інфраструктури Олександр Кубраков підтвердив﻿, що судно AROYAT покинуло порт Чорноморська з 17,6 тис тонн української пшениці для Єгипту.

"Це друге судно, яке скористалося тимчасовим коридором для цивільних суден на вхід до порту Чорноморськ з метою експорту агропродукції для країн Азії" , – зазначив він.

Україна 10 серпня голосила нові тимчасові маршрути для торговельних суден, що йдуть до/з чорноморських морських портів України. Ці маршрути в першу чергу використовуються для можливості виходу цивільних суден, що перебувають в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний ще з початку повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого 2022 року.