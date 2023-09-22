Вучич порівняв напад РФ на Україну з бомбардуваннями Югославії

Президент РФ Володимир Путін використав ті ж самі наративи та пояснення для нападу на Україну, як і країни НАТО при початку військової операції проти Югославії. Про це заявив президент Сербії Александр Вучич під час загальних дебатів 78-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку, повідомляє Укрінформ.

"Вперше, безпрецедентно у світовій історії, найпотужніші 19 країн прийняли рішення, без залучення Ради Безпеки ООН, повторюю, без будь-якого рішення Ради Безпеки ООН, брутально напасти та покарати суверенну країну на європейській землі, як вони сказали, щоб запобігти гуманітарній катастрофі (військова операція країн НАТО проти Югославії у 1999 році – ред.).

Вони не сміялися вголос, коли російський президент використовував ті ж самі слова, виправдовуючи свій напад на Україну. Вони забули, що самі використовували той самий наратив, ті самі слова і ті самі пояснення" , - сказав він.

Вучич заявив, що Сербія "підтримує і буде підтримувати" територіальну цілісність України, "тому що ми не змінюємо своєї політики та принципів, попри багатовікову традиційну дружбу з Російською Федерацією".