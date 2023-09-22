Monobank запустив сервіс програмних РРО для підприємців

Monobank заявив про запуск сервісу програмних реєстраторів розрахункових операцій (ПРРО) "check by mono" для фізосіб-підприємців.﻿ Про це йдеться в повідомленні Універсал Банку, на базі якого працює monobank, повідомляє Економічна правда.

Вартість одного касового апарату складатиме 180 грн/міс. За кожну транзакцію з українських карток комісія становить 1,3%, а з іноземних - 2%.

Зазначається. що "check by mono" дає можливість видачі фіскальних чеків, дистанційного керування, ведення системи обліку товарів і послуг, а також звітів та аналітики, а його інтерфейс передбачає вебкабінет і мобільний застосунок.

Користувач зможе вибрати спосіб приймання оплат: класичний POS-термінал, tap to mono - термінал у смартфоні, QR-код або інтернет-еквайринг.