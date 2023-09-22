Росіяни за добу атакували 10 областей України – дані ОВА

Російська армія упродовж доби здійснила атаки на 10 областей України. Про це йдеться у зведеній інформації обласних військових адміністрацій про ситуацію в регіонах України станом на 9:00 п'ятниці, 22 вересня, повідомляє Укрінформ.

У Чернігівській області за добу ворог здійснив сім обстрілів, пролунали 33 вибухи. Війська РФ з мінометів, артилерії, некерованих авіаційних ракет атакували громади Чернігівського й Новгород-Сіверського районів. У Новгород-Сіверській громаді горіла господарча будівля.

У Сумській області вранці у п'ятницю росіяни з мінометів обстріляли Хотінську громаду. Зафіксовано 13 вибухів. Вчора протягом дня ворог здійснив 29 обстрілів прикордоння Сумщини. Зафіксовано 149 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Юнаківська, Хотінська, Великописарівська, Есманська, Шалигинська, Середино-Будська, Глухівська, Свеська, Новослобідська громади.

У Краснопільській громаді внаслідок артобстрілу пошкоджені три приватні будинки, ЛЕП, газопровід низького тиску, автомобіль. В Юнаківській громаді через артилерійський обстріл пошкоджені дві приватні господарчі споруди.

У Дніпропетровській області вночі ворог з важкої артилерії бив по Нікополю, Червоногригорівській, Покровській та Мирівській громадах. Пошкоджені 5 приватних будинків, 4 господарчі споруди, газопровід та лінії електропередач. Вчора вранці агресори скинули боєприпас з безпілотника на Марганець.

У Криворізькому районі по Грушівській громаді ворог бив з важкої артилерії. Пошкоджені 5 приватних будинків, господарча споруда, автомобіль, газогін, лінія електропередач, сонячні панелі.

У Запорізькій області зафіксовані 86 ударів по 22 населених пунктах. Росіяни обстріляли із РСЗВ Новодарівку, Полтавку й Червоне, атакували БПЛА Залізничне, Новодарівку і Степове, шість авіаснарядів скинули на Оріхів, Білогір'я та Роботине. Зафіксовано 74 артилерійські удари по Гуляйполю, Залізничному, Чарівному, Ольгівському, Малинівці, Полтавці, Левадному, Кам'янському, Павлівці, П'ятихатках і Приморському.

Внаслідок артобстрілу Оріхова поранена 75-річна жінка. Надійшло 15 повідомлень про руйнування житлових будинків та господарчих споруд.

У Харківській області вночі внаслідок обстрілу Вовчанська Чугуївського району пошкоджено будинок, сталася пожежа. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Графське, Гатище, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Огірцеве Чугуївського району, Копанка, Шийківка Ізюмського району, Берестове, Дворічна, Синьківка, Іванівка, Кислівка, Куп’янськ-Вузловий, Ківшарівка Куп'янського району.

В Луганській області за добу в Невському зафіксовано 70 вибухів внаслідок російських обстрілів. Зруйновано щонайменше один будинок. Ворог бив по селу з артилерії та авіації. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждала Білогорівка. За добу російська армія здійснила 141 обстріл Луганщини, випустила 532 снаряди.

Донецьку область загарбники обстріляли 35 разів. Під вогнем опинились Авдіївка, Красногорівка, Курахове, Родінське, Торецьк, Гостре, Курдюмівка, села Дружба, Костянтинівка, Молодецьке, Предтечине, Новопокровське, Новоселівка Перша, Петропавлівка, Прогрес, Урожайне, Зелений Гай.

Пошкоджено 21 житловий будинок (з них 14 багатоквартирних), два службові автомобілі, три приватні автомобілі, трубопровід водопостачання, корпус тубдиспансеру, господарча споруда, корпус лікарні, будівля КП "Вода Донбасу", цех Авдіївського коксохімзаводу, трансформатор, два гаражі. За добу на Донеччині 21 людина дістала поранення.

У Миколаївській області уламки збитої силами протиповітряної оборони ворожої цілі пошкодили три житлові будинки, гараж і господарчу споруду. Незначні тілесні ушкодження отримали дві жінки, вони отримали медичну допомогу на місці. Вчора артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Вдень артилерійських обстрілів зазнало село Солончаки Куцурубської громади, горіли суха трава і чагарники.

В Одеській області вчора надвечір російські війська атакували Білгород-Дністровський район ракетами, влучили у рекреаційну інфраструктуру.

По Херсонській області ворог здійснив 82 обстріли, випустив 383 снаряди, з них по Херсону — 5 обстрілів (28 снарядів). Внаслідок атаки села Кізомис Білозерської громади запалювальними боєприпасами згоріли три приватні будинки та господарчі споруди. Через артилерійський обстріл села Понятівка загинув 58-річний чоловік.

Росіяни вкотре вдарили з авіації по Бериславському району, випустили керовані авіабомби по селу Львове. Загинула 63-річна жінка. Внаслідок обстрілів Білозерки загинув 49-річний чоловік, дві жінки дістали поранення. Загарбники били по селу Зеленівка з артилерії. Під завалами загинула 63-річна жінка. Ворог поцілив по житловій забудові Козацького. Травмований місцевий житель віком 76 років.