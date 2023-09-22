Зеленський про ATACMS: Україна працює, настане момент – отримаємо

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна працює над отриманням далекобійних озброєнь від союзників. Про це він заявив під час діалогу із українськими журналістами у Вашингтоні, повідомляє Ліга.net.

За його словами, результати роботи будуть "помітні через певний час".

Він зазначив, що на переговорах з американськими конгресменами обговорювалися плани України та необхідна допомога.

Щодо перспектив передачі ракет ATACMS Зеленський заявив, що йдеться про посилення далекобійних можливостей України у принципі.

"Ми над цим питанням дуже довго і потужно працюємо. І буде так само, як з F-16. Ми розуміємо, як буде. І настане момент — ми все це побачимо" , — наголосив глава держави.

ATACMS – американський оперативно-тактичний ракетний комплекс із балістичною ракетою. Для запуску ракет призначені пускові установки M142 HIMARS, M270 MLRS та MARS II. Різні модифікації ATACMS мають відстань від 165 до 310 км.

Поки що Україна отримувала до HIMARS снаряди, які б'ють на 70-80 км. ЗСУ використовують HIMARS для ударів по складах, штабах та інших цілях у тилу росіян.