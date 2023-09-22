Шмигаль: РФ відновила атаки на енергетичну інфраструктуру не вчора

Енергетичний терор з боку Росії розпочався не вчора, а вже триває останні два тижні.﻿ Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на Регіональному економічному форумі, повідомляє Економічна правда.

"Ми розуміємо, що етап енергетичного терору в цей опалювальний сезон уже розпочався. Ми бачимо це за знищенням інфраструктури, виробництва, прокачки, зберігання пального. Ми бачимо це за першими ударами по регіональних підстанціях енергетичних в останні два тижні" , - сказав він.

Як випливає зі слів прем'єра, Україна поки цього не відчула, оскільки в цьому опалювальному сезоні краще готова до нового етапу енерготерору з боку РФ.

Шмигаль спрогнозував, що ці атаки триватимуть, але побудований захист - і активний у вигляді протиповітряної оборони, і пасивний у вигляді спеціальних конструкцій, працює і продовжує посилюватися.

"Ми набагато більше підготовлені та сильніші, ніж були минулого року. Тому переконаний, що разом пройдемо цю складну зиму... Точно зима буде складна, точно не легша, але точно ми до неї готові краще, тому що ми розуміємо, до чого готується ворог і які загрози та виклики перед нами всіма стоять" , - наголосив прем'єр-міністр.

Нагадаємо,﻿﻿ під час масованої ракетної атаки ворога вранці 21 вересня зазнали пошкоджень окремі енергетичні об’єкти в центрі та на заході України. В "Укренерго" заявили, що це була перша за останні пів року атака росіян на енергосистему.