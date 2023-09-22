Starlink для ЗСУ: у Пентагоні заявили про укладання контракту з Маском

У міністерстві оборони США заявили, що уклали контракт із компанією Starlink мільярдера Ілона Маска для допомоги Україні. Про це на брифінгу повідомив представник Пентагону бригадний генерал Пет Райдер, повідомляє Ліга.net.

За його словами, контракт із Starlink укладається для підтримки України.

"З міркувань безпеки операцій через критичний характер цих систем ми просто не зможемо надати додаткову інформацію про конкретні можливості або деталі роботи цих послуг" , — сказав Райдер.

Він зазначив, що кінцевою метою контракту є забезпечення Сил оборони необхідною інфраструктурою супутникового зв'язку.

12 вересня сенатор від Демократичної партії США Елізабет Уоррен закликала провести розслідування щодо Маска та його рішення щодо відключення Starlink навколо Криму. За її словами, "зовнішня політика має проводитися урядом, а не одним мільярдером".