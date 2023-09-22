Міноборони Чехії про суперечку між Україною і Польщею: без примирення всі програємо

Глава Міноборони Чехії Яна Чернохова застерегла Україну та Польщу від підвищення напруги у відносинах та закликала попросити вибачення одне в одного, повідомляє Європейська правда.

Чернохова сказала, що Польща для неї – друга батьківщина, тож вона добре знає менталітет поляків.

"Горді, горді, бойові та сміливі люди, які нікому не дозволяють на себе кричати та наказувати. Це постулат, підтверджений історією. Заява президента Україна на адресу Польщі, даруйте, дуже невдала" , – зазначила вона, вочевидь, маючи на увазі різкі слова Володимира Зеленського перед Генасамблеєю ООН.

"І, що ще гірше, у вівторок Україна також подала скаргу до СОТ на Польщу, Словаччину та Угорщину через зерно.

Перші дві країни перебувають у фіналі виборів, і їхнім громадянам буде важко пояснити, що протягом півтора року вони дійсно інтенсивно допомагали країні, яка подає скаргу до СОТ проти їхньої країни… і при цьому президент публічно лає їх в ООН. Це дуже важко пояснити виборцям" , – зазначила глава чеського Міноборони.

У цьому зв’язку вона зазначила, що сторонам "треба відкинути гординю, сісти за стіл переговорів, вибачитися, перепросити, перевести дух і рухатися далі".