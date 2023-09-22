Під Кліщіївкою йдуть важкі бої в районі залізниці – речник ЗСУ

У районі Кліщіївки тривають важкі бої, зокрема, поблизу залізниці, через яку відбувається постачання російських сил. Про це заявив начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш, повідомляє Радіо Свобода.

"Зараз там ідуть важкі бої в районі залізниці. Залізниця знаходиться також під постійними артилерійськими пострілами як їхніми, так і нашими. Не можна сказати, що вони контролюють прямо повністю залізницю. Проте і ми зараз намагаємося закріпитися аби повністю вже відбити у окупантів будь-які напрями просуватися на цьому напрямку і залізниця була наша" , – сказав Євлаш.

Раніше, Євлаш заявляв, що ЗСУ взяли під вогневий контроль трасу Бахмут – Горлівка, через яку сили РФ отримують постачання. Вогневий контроль "значно ускладнило логістику російських військ", казав він.

Звільнення Кліщіївки та Андріївки наблизило українські війська до одного з основних шляхів постачання до Бахмута, повідомляє Міністерство оборони Британії з посиланням на дані розвідки.

"Цей тактичний успіх наблизив українські сили до дороги Т 05-13, одного з основних шляхів постачання до Бахмута з півдня. Однак Росія продовжує утримувати залізничну колію, яка пролягає вздовж насипу між Кліщіївкою та Т 05-13, створюючи перешкоду, яку легко захистити" , – йдеться у повідомленні.

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