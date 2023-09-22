СNN: РФ, США та Китай значно розширили ядерні полігони

Журналісти СNN, проаналізувавши супутникові знімки ядерних полігонів Росії, США та Китаю, дійшли висновку, що їх значно розширили за останні роки, повідомляє Українська правда.

Супутникові знімки, отримані СNN, свідчать про розширення трьох ядерних полігонів. Один з них експлуатується Китаєм у далекозахідному регіоні Сіньцзян, інший – Росією на архіпелазі в Північному Льодовитому океані, а третій – у США в пустелі Невада.

Знімки свідчать, що період з 2021 по 2023 рік на російському полігоні "Новая Земля" ведеться масштабне будівництво: до його порту прибувають кораблі і нові транспортні контейнери, взимку дороги розчищаються, а тунелі прориваються глибоко в арктичних горах.

Поруч з цими об'єктами знаходяться тунелі, в яких Росія проводила випробування раніше.

Ад'юнкт-професор Центру досліджень з питань військового нерозповсюдження Джеймса Мартіна при Інституті міжнародних досліджень Міддлбері Джеффрі Льюїс зазначив, що останні 5-6 років Росія копає нові тунелі, що свідчить про готовність відновити ядерні випробування.

Водночас колишній офіцер розвідки ВПС США у розмові з СNN припустив, що Росія проводить підготовку до випробувань, щоб налякати Захід.

Москва не відповіла на запит CNN про коментар з цього приводу.

Підвищена активність також була виявлена на китайському ядерному полігоні в Лоп Нур, висохлому солоному озері між двома пустелями в малонаселеному західному Китаї.

Супутникові знімки показують, що за останні роки там почали копати новий, п'ятий підземний тунель і будувати нові дороги. Порівняння знімків, зроблених у 2022 і 2023 роках, показує, що терикон (штучний насип - ред.) постійно збільшується в розмірах, що наводить аналітиків на думку, що тунелі розширюються.

Крім того, в головній адміністративно-допоміжній зоні відбулися нові будівельні проєкти. Зокрема, у 2021 і 2022 роках була побудована нова зона зберігання, можливо, для вибухівки.

За словам Льюїса, китайський полігон, на відміну від російського, є "величезним та має багато різних частин".

У коментарі CNN Міністерство закордонних справ Китаю розкритикувало репортаж як такий, що "роздуває "ядерну загрозу Китаю", і назвало його "вкрай безвідповідальним".

Супутникові знімки, зроблені над американським полігоном у штаті Невада, офіційно відомим як Невадський об'єкт національної безпеки, також показують, що підземний об'єкт – комплекс U1a – був значно розширений у період між 2018 і 2023 роками.

Адміністрація національної безпеки (NNSA) заявляє, що лабораторія призначена для проведення "підкритичних" ядерних експериментів.

Офіційно NNSA повідомляла, що у підкритичних експериментах хімічні вибухові речовини створюють високий тиск, який застосовується до складових ядерної зброї, таких як плутоній. За їхніми словами, кількість вибухових та ядерних складових є такою, що "ядерного вибуху не буде".

У відповідь на запит CNN про коментар представник NNSA підтвердив, що агентство "рекапіталізує інфраструктуру і наукові можливості" на полігоні в Неваді, що включає в себе закупівлю нових передових джерел і детекторів, розробку технології вимірювання реактивності і продовження робіт з прокладання тунелів.

На думку Льюїса, є багато натяків на те, що Росія, Китай і Сполучені Штати можуть відновити ядерні випробування. Жодна з країн не робила цього відтоді, як підземні ядерні випробування були заборонені договором про їх "всеосяжну заборону" 1996 року. Китай і США підписали договір, але не ратифікували його.

Москва ратифікувала договір, але Володимир Путін заявив у лютому, що віддасть наказ про проведення випробування, якщо США зроблять перший крок, додавши, що "ніхто не повинен мати небезпечних ілюзій, що глобальний стратегічний паритет може бути зруйнований".