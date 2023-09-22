МЗС Польщі: США допоможуть "остудити розпалені українські голови"

Заступник міністра закордонних справ Польщі Аркадіуш Мулярчик вважає, що США допоможуть припинити суперечку між Варшавою та Києвом, пов'язану з односторонніми польськими обмеженнями на українську агропродукцію та діями України у відповідь, повідомляє Європейська правда.

Він висловив сподівання, що "прикрі" заяви українських політиків закінчаться, і зернова суперечка буде припинена.

"Я думаю, що участь Сполучених Штатів певним чином остудить розпалені українські голови" , – сказав Мулярчик, додавши, що ця суперечка шкодить як Польщі, так і Україні у спільній справі перемоги над РФ.

"Звичайно, ми цього не забудемо. Я думаю, що це важливе попередження для всіх нас, які механізми, на жаль, працюють в Україні і які інтереси там переслідуються" , – додав він.

На думку заступника глави МЗС, президент Зеленський та деякі українські політики "поводяться абсолютно нечесно стосовно Польщі, і це дуже делікатне слово".

"Польща робить все можливе, щоб підтримати Україну у війні. З іншого боку, ми бачимо спроби "обійти" Польщу, тобто розмови про транзит через Польщу, торгівлю українським зерном через наші голови. Певні ниточки ведуть до Берліна. Можливо, є домовленості над нашими головами", – заявив Мулярчик, вказавши на те, що останнім часом почастішали зустрічі президента України з німецькими політиками, зокрема з Урсулою фон дер Ляєн.

Він наголосив, що українці повинні зрозуміти, що якщо вони хочуть мати добрі відносини з Польщею, то вони повинні вирішувати ці питання з Польщею, а не з Берліном.