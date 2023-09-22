Президент Румунії: Падіння російських безпілотників – це реальна проблема

Президент Румунії Клаус Йоганніс назвав реальною проблемою падіння дронів РФ на території його країни під час атак на дунайські порти України. Про це він заявив на заході Всесвітнього форуму лідерів в Колумбійському університеті в Нью-Йорку, повідомляє Європейська правда.

За його словами, хоча російські атаки безпілотниками не спрямовані проти Румунії, ситуація є неприйнятною.

"Дрони атакують не Румунію, але те, що їхні частини падають на територію країни, є реальною проблемою, яку необхідно вирішити. Поки що ніхто не постраждав, але це не означає, що ці інциденти не рахуються" , – зазначив Йоганніс.

Він нагадав, що Росія атакує порти на українському узбережжі, щоб унеможливити транзит зерна, а також назвав ці атаки воєнними злочинами.

Президент Румунії також сказав, що люди, які живуть на румунському березі Дунаю поблизу районів, які постраждали від атак, бояться, але розуміють важливість підтримки України.