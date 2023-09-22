Україна отримала 1,5 млрд євро макрофінансової допомоги від ЄС – Шмигаль

Україна отримала восьмий транш макрофінансової допомоги у розмірі 1,5 млрд євро від Європейського союзу. Загалом бюджетна підтримка ЄС у 2023 році вже становить 13,5 млрд євро, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Загальна підтримка Євросоюзом України досягла близько 70 млрд євро з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну" , - написав він.

Макрофінансова допомога

У 2023 році ЄС надасть Україні 18 млрд євро макрофінансової допомоги. Термін погашення кредиту становить 35 років. При цьому відсотки та інші платежі за обслуговування кредиту замість України сплачуватимуть ЄС.

Макрофінансова допомога спрямовується на фінансування пріоритетних видатків держбюджету, у тому числі соціальних та гуманітарних.