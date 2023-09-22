Дуда заявив про готовність до "дружніх" переговорів з Зеленським

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що готовий як "друзі" говорити з президентом України Володимиром Зеленським, щоб вирішити "складні ситуації" між їхніми країнами, повідомляє Радіо Свобода.

Посилаючись на слова Зеленського під час Генеральній асамблеї ООН про те, що "деякі наші друзі в Європі розігрують солідарність у політичному театрі", Дуда сказав польському каналу TVN24, що хоча його український колега не згадував конкретно Польщу, "натяк був, і ми всі це зрозуміли".

Відповідаючи на запитання, чи засмучений коментарем Зеленського, Дуда відповів, що "можливо, засмучений - це занадто сильне слово".

"Я був роздратований, я б так сказав. Я кажу так: "давайте зберігати спокій, будь ласка, не піднімайте температуру, тому що це суперечка, яка стосується невеликої частини наших відносин. Давайте не дозволимо, щоб це вплинуло в цілому, тому що цьому немає жодного виправдання, і від цього виграють лише інші" , – сказав Дуда.

20 вересня Варшава викликала українського посла, щоб передати протест через виступ українського президента Володимира Зеленського в ООН.

"З початку повномасштабної агресії, Росія заблокувала наші чорноморські та азовські морські порти. Наші порти на Дунаї досі залишаються мішенню для її ракет і безпілотників… Ми працюємо над збереженням сухопутних маршрутів.

Тривожно бачити, як у цей час дехто в Європі підриває солідарність і влаштовує політичний театр, роблячи із зерна трилер. Може здаватися, що вони грають власну роль, але натомість вони допомагають підготувати сцену для московського актора" , – заявив тоді Зеленський.

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