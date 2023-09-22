Абрамович сховав від санкцій свою артколекцію на $1 млрд – розслідування

Російський бізнесмен Роман Абрамович за три тижні до повномасштабного вторгнення в Україну сховав від санкцій свою артколекцію, яка коштувала близько одного мільярда доларів станом на 2018 рік.﻿ Про це йдеться в розслідуванні The Guardian, "Важных историй" та інших видань із посиланням на дані з витоку файлів кіпрського бізнес-реєстратора MeritServus, повідомляє Українська правда.

У файлах MeritServus був опис колекції та структура володіння нею. Повідомляється, що станом на 2018 рік у колекції було щонайменше 369 предметів мистецтва загальною вартістю 962 млн доларів – у стільки її оцінили управителі Абрамовича.

У переліку – десятки шедеврів: Френсіс Бекон, Пабло Пікассо, Люсьєн Фрейд, Альберто Джакометті, Клод Моне, Рене Магрітт та інші.

Про купівлю деяких з цих витворів мистецтва було відомо раніше. Наприклад, придбання в 2008 році "Триптиха" Френсіса Бекона (найдорожчого об'єкта колекції) обійшлося в 86,3 млн доларів.

Однак доля багатьох полотен довгі роки залишалася загадкою. Так, про картину Казимира Малевича "Супрематична композиція" (1919-1920) було відомо лише, що в 2000 році спадкоємці художника виставили її на аукціон, де її було продано за 17 млн доларів. Ім'я покупця не розголошувалося. З файлів MeritServus випливає, що вже в 2013 році картина належала Абрамовичу.

Колекція записана на засновану на Віргінських островах компанію Seline-Invest, яка потім переїхала на острів Джерсі. Її контролює кіпрський траст Ermis Trust Settlement, який заснували в 2010 році, коли єдиним бенефіціаром був Абрамович.

На початку 2021 року, після розлучення Абрамовича і зі своєю дружиною Дар’єю Жуковою, бенефіціарні частки в трасті було поділено між колишнім подружжям навпіл.

Однак 4 лютого 2022 року, за три тижні до російського вторгнення в Україну, призначені Абрамовичем керівники трасту ухвалили рішення, яке, як вважають опитані виданнями експерти, ймовірно, були прийняті для захисту колекції від можливих санкцій. Абрамович поступився Жуковій 1%, і співвідношення часток стало 51% на 49%.

Як повідомляють журналісти, у низці країн такий розклад дає змогу істотно зменшити ризики того, що актив заарештують. За місяць після внесення цих змін Абрамович дійсно опинився під санкціями ЄС і Великої Британії. Його активи, зокрема футбольний клуб "Челсі", було заморожено.

Артколекції санкції поки що не торкнулися. Журналісти повідомляють, що наразі українська влада складає список творів мистецтва, що належать олігархам з оточення Путіна.

Де знаходиться колекція, невідомо. Абрамович не відповів на запитання журналістів, Жукова відмовилася від коментарів.