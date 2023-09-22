"Укренерго" відновило роботу енергооб'єкта, пошкодженого вчора обстрілом РФ

НЕК "Укренерго" відновило роботу енергооб'єкта, який зазнав пошкоджень під час масованої ворожої ракетної атаки по Україні вранці 21 вересня.﻿ Таку інформацію опубліковано станом на ранок 22 вересня, повідомляє Економічна правда.

Водночас наслідки цього пошкодження для споживачів були незначними.

"Відновлено роботу енергооб'єкта, який зазнав пошкоджень під час масованої ракетної атаки 21 вересня. Учора вранці зафіксовано короткострокове відключення високовольтної повітряної лінії на Дніпропетровщині" , - повідомило НЕК "Укренерго".

Також повідомляється, що наразі через бойові дії та з інших причин у країні залишаються знеструмленими 411 населених пунктів.

"Через обстріли є нові пошкодження мереж у прифронтових районах Донеччини, Дніпропетровщини, Харківщини, Херсонщини. Відновлення живлення відбувається в безпековій ситуації та з дозволу військових" , - зазначили в компанії.

21 вересня для збалансування енергосистеми вже традиційно для вересня цього року обмежувалася робота з генерації з ВДЕ з 12:15 до 13:20 з максимальною потужністю в окремі години 300 МВт.

За даними "Укренерго", у п'ятницю триває імпорт електроенергії зі Словаччини загальним обсягом 562 МВт-год із максимальною потужністю в окремі години до 200 МВт.

"Експорт сьогодні здійснюється до Словаччини та Молдови. Загальний обсяг - 4 807 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 398 МВт" , - поінформували в НЕК.

Нагадаємо, внаслідок ранкового ворожого масованого ракетного удару по Україні 21 вересня було зафіксовано влучання в енергетичну інфраструктуру, зокрема в одній з областей пошкоджено підстанцію 330 кВ, а в Київській області - повітряну лінію 110 кВ.