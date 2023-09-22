В ЄС анонсували наступну зустріч з Україною щодо агросуперечки

У Єврокомісії планують провести наступну зустріч координаційної платформи, яка збирається для вирішення агрокризи з Україною, наступного четверга. Про це заявила речниця Єврокомісії Міріам Гарсія Феррер у п’ятницю в Брюсселі, повідомляє Європейська правда.

За її словами, сьогодні ЄК фіналізує свої коментарі щодо плану дій України, який був представлений у понеділок, під час останньої зустрічі координаційної платформи.

"Ми надішлемо їх пізніше Україні, тож вони зможуть взяти їх до уваги. Відповідно до того обміну думок, який був дотепер, а він був дуже конструктивним, ми бачимо дуже позитивний шлях вперед" , – сказала речниця.

Сьогодні ЄК надішле запрошення до участі всіх сторін у наступній зустрічі координаційної платформи, яка відбудеться наступного четверга, додала вона.

"Ми запросимо усі відповідні держави-члени та у нас буде можливість фіналізувати цей план дій, щоб він міг почати діяти якнайшвидше" , – сказала Феррер.

Вона зазначила, що у комісії очікують на участь у зустрічі координаційної платформи всіх сторін, у тому числі Польщі.

Речниця також нагадала, що представлений Україною план складатиметься з кількох компонентів. Зокрема, Україна ділитиметься даними про експорт чотирьох видів продукції, які перебувають у центрі торгової суперечки, і, ймовірно, ширшого переліку аграрної продукції.

Україна також має провести інформаційні кампанії для українських експортерів стосовно крихкості ринку сусідніх країн у ЄС та надавати дані про пункти призначення експортованої продукції.

Найважливіший компонент плану, за словами, Феррер, – це механізм верифікації та авторизації, який стосуватиметься експорту чотирьох видів продукції – свого роду система експортних ліцензій.