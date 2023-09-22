Зеленський: Україна обрала юридичний шлях вирішення суперечки з Польщею

Володимир Зеленський заявив, що Україна обрала юридичний шлях для вирішення зернового конфлікту з Польщею. Про це він сказав під час спілкування з українськими журналістами у Вашингтоні, повідомляє Freedom.

За його словами, було призначено точну дату, коли низка країн Євросоюзу знімуть обмеження на імпорт українського зерна — 15 вересня. Але оскільки цього не сталося, Україна подала позов до Світової організації торгівлі.

За його словами, від цієї блокади страждала тільки Україна, ніхто більше.

“Я, як президент, за всієї любові до наших польських друзів, повинен бути чесним і захищати інтереси України. Кілька місяців економічних втрат прораховані — це сотні мільйонів. Але відносини між нашими країнами дорожчі, ніж ті місяці, що були. Від цієї блокади страждала тільки Україна, ніхто більше” , — сказав глава Української держави.

Зеленський наголосив, що, незважаючи на політику, була дата і домовленість. І нинішнє рішення України спрямоване на те, щоб отримати суто економічні компенсації.