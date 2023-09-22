Дуда про зернову суперечку: Суттєво не вплине на відносини з Україною
Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що не вірить у те, що суперечка щодо імпорту агропродукції суттєво вплине на відносини між Варшавою і Києвом, повідомляє Європейська правда.
Про це він сказав під час виступу на Конгресі спільного майбутнього за відновлення України у Познані.
"Для мене співпраця з Україною і її підтримка мають історичний вимір. Це не просто якась подія", – зазначив Дуда.
Він підкреслив, що допомога поляків і польських підприємців Україні – це "великий капітал між нашими країнами і народами", який не може зруйнувати юридична суперечка.
"Я не сумніваюсь, що суперечка щодо поставок зерна є лише фрагментом всіх польсько-українських відносин. І я не вірю, що в нормальних умовах він може суттєво на них вплинути. Це просто питання, яке ми маємо між собою вирішити", – додав польський президент.