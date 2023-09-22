Дуда про зернову суперечку: Суттєво не вплине на відносини з Україною

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що не вірить у те, що суперечка щодо імпорту агропродукції суттєво вплине на відносини між Варшавою і Києвом, повідомляє Європейська правда.

Про це він сказав під час виступу на Конгресі спільного майбутнього за відновлення України у Познані.

"Для мене співпраця з Україною і її підтримка мають історичний вимір. Це не просто якась подія" , – зазначив Дуда.

Він підкреслив, що допомога поляків і польських підприємців Україні – це "великий капітал між нашими країнами і народами", який не може зруйнувати юридична суперечка.