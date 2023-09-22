Bloomberg: у ЄС готові схвалити початок переговорів з Україною щодо членства

Єврокомісія готується рекомендувати початок переговорів щодо вступу України до Європейського Союзу. Потім це рішення мають схвалити лідери ЄС у грудні.﻿ Про це повідомляє Bloomberg, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

За даними джерел агентства, Єврокомісія порекомендує розпочати багаторічний процес приєднання у жовтні. Але вона може наполягати на прогресі в деяких пріоритетних сферах, включаючи корупцію, як проміжні кроки.

Після того, як Єврокомісія оприлюднить свою рекомендацію, лідерам ЄС потрібно її схвалити, швидше за все, на зустрічі на найвищому рівні у грудні. Після цього Україна розпочне тривалу процедуру завершення реформ та приведення у відповідність до законодавства ЄС у більш ніж 30 областях, включаючи верховенство закону та економіку.

Немає прискореного шляху для виконання складних критеріїв членства, які зазвичай можуть тривати більше десяти років. Хорватія була останньою країною, що приєдналася до блоку, і її заявка розглядалася 10 років, перш ніж її було офіційно прийнято у 2013 році.

Розширення блоку

Для ЄС вступ України стане найважливішим випробуванням здатності блоку приймати нових членів та адаптувати свій процес прийняття рішень. Триваюча війна Росії проти України, а також більш ранні заявки інших країн, особливо на Західних Балканах, також ускладнюють дебати.

Відновлення розширення блоку із 27 членів відбувається у критичний момент, оскільки він прагне забезпечити, щоб східноєвропейські країни залишалися в його орбіті, а не в орбіті Росії чи Китаю.

На початку жовтня у Гранаді (Іспанія) лідери ЄС обговорять процес розширення та те, як підготуватися до прийому нових членів, включаючи країни Західних Балкан та Молдову. Урсула фон дер Ляйєн, голова Єврокомісії, заявила, що ЄС має продовжувати інтеграцію, одночасно відкриваючи двері новим кандидатам, "щоб дати нам геополітичну вагу та здатність діяти".

Фон дер Ляєн наполягає на тому, що процес вступу заснований на заслугах України та відзначить "великі успіхи, яких Україна вже досягла з того часу, як ми надали їй статус кандидата" у червні минулого року.

Вступ України до ЄС

Нагадаємо, дебати про розширення домінуватимуть у дискусіях на високому рівні всередині ЄС до кінця року. Глава Євроради Шарль Мішель заявив, що ЄС має бути готовим прийняти нових членів до 2030 року.

Україна наполягає на тому, щоб ЄС погодився розпочати офіційний процес вступу до кінця року.

За інформацією Bloomberg, Урсула фон дер Ляєн заявила послам ЄС у вересні, що блоку необхідно розширити свої кордони, щоб визнати нові геополітичні реалії. За її словами, Україні та Молдові необхідно буде надати членство, щоб не допустити їхнього потрапляння під вплив країн, які не поділяють цінності блоку.