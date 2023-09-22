У Данії визнали дефекти у танках Leopard 1, які передали Україні – ЗМІ

У 12 з 20 танків Leopard 1A5, які були передані Україні, виявили дефекти, йдеться у пояснювальній записці міністра оборони Данії Трольса Лунда Поульсена, Про це пише данське видання TV2, повідомляє Європейська правда.

Поульсен визнає проблеми із 10 переданими танками, які вже перебувають в Україні. У його записці зазначається, що ці дефекти вже усуваються українською стороною.

Також міністр повідомив, що ще 10 танків Leopard 1A5 наразі перебувають у Польщі. Повідомляється, що два з цих танків мають серйозні дефекти.

Раніше німецьке видання Spiegel з'ясувало, що Україна відмовилась приймати партію з 10 танків Leopard 1A5 від Німеччини, заявивши, що вони потребують ремонту, а техніків і запчастин для цього в української сторони немає.