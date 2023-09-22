Грузія відмовляє російській авіакомпанії у польотах через санкції

В Агентстві цивільної авіації Грузії заявили, що вже двічі відмовили авіакомпанії "Росія", яка зверталася із заявками на польоти, повідомляє Новини-Грузія.

Перша відмова була ще 16 травня рейсу Москва-Тбілісі-Москва. Друга відмова – днями, 14 вересня, за рейсами Москва-Тбілісі-Москва, Москва-Батумі-Москва та Санкт-Петербург-Тбілісі-Санкт-Петербург.

Причина – знаходження авіакомпанії у чорному списку ЄС.

Попри це, на сайті московського аеропорту "Шереметьєво" наполегливо з'являється інформація про запуск "Росією" рейсів до Тбілісі з 14 жовтня і навіть двічі на добу. У компанії заявляють, що досі розраховують на позитивну відповідь.