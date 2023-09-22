Лукашенко журиться через атаки безпілотників на Росію
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко "думає, як протистояти" атакам на російську територію, але для цього потрібні "сотні мільйонів рублів", повідомляє Українська правда.
Таку заяву Лукашенко зробив на пленарному засіданні республіканського семінару-наради про розвиток тваринництва
"А бачите, як сьогодні бомблять Росію? Бачите, безпілотники літають туди-сюди. Найважче, нове питання. Ось ці вагнерівці сидять у мене зараз і кожному розповідають, як іде ця війна.
Я думаю: як цьому протистояти? Ось такий є варіант, такий, такий. А це коштує сотні мільйонів рублів. Ось я і думаю: меліорацію проводити, обробляти, нові землі вводити (ви зараз не можете обробити те, що є) або боротися з цими безпілотниками. Страшна зброя. Ось із Путіним обговорювали. Але це шалені гроші! Але життя ж дорожче", – сказав білоруський диктатор.