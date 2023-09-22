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У Повітряних силах прокоментували удар по Севастополю: Ми ж обіцяли, що "далі буде"

У Повітряних силах прокоментували удар по Севастополю: Ми ж обіцяли, що "далі буде"
Фото: t.me/war_monitor

На тлі вибухів в окупованому Криму командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук знову подякував пілотам Повітряних сил, повідомляє Українська правда.

"Ми ж обіцяли, що "далі буде..." Тож поки окупанти оговтуються в Мелітополі, а в Севастополі досі лунають сигнали повітряної тривоги, вкотре подякую льотчикам Повітряних сил!", – написав командувач в Telegram.
"Сподіваюсь, що наступного разу російське ППО нас знову не підведе", – додав він.

Генерал-лейтенант нагадав, що Севастополь – місто Військово-морських сил ЗСУ.

Це повідомлення є відповіддю на попередній пост від 13 вересня у якому Олещук натякав на використання ракет Storm Shadow по Севастополю.

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